'1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı' - Son Dakika

'1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Son 1,5 aya baktığımızda 1 aylık sürede saptanan aktif vaka, bu sefer 15 günlük sürede saptandı.

'1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Son 1,5 aya baktığımızda 1 aylık sürede saptanan aktif vaka, bu sefer 15 günlük sürede saptandı. Bu bize bulaşın gerçekten çok hızlı ve çok fazla miktarda olduğunu gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu anda günlük vakalarda bin 500'lerden, bin 700'lere doğru bir artış eğiliminin söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Bir başka yönden değerlendirilmesi gereken durum ise, aktif vaka sayısıdır. Biz 30 Temmuz itibarıyla yaklaşık 10 bin 600 aktif vakaya sahipken, 1 Eylül itibarıyla 19 bin 359 aktif vakaya sahipmişiz. Ancak 14 Eylül itibarıyla baktığımız zaman 25 bin 700 aktif vakamız var. Yani son 1,5 aya baktığımızda 1 aylık sürede saptanan aktif vaka, bu sefer 15 günlük sürede saptandı. Bu bize bulaşın gerçekten çok hızlı ve çok fazla miktarda olduğunu gösteriyor. Yeni dönem vakalara baktığımızda virüs yüklerinin de çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Çok net bir şekilde rakamlar bize şunu söylüyor; şu anda koronavirüs hastaları ile temas edenler geçtiğimiz aylara göre daha fazla ve geçtiğimiz aylara göre çok daha fazla yoğun temas söz konusudur. Düğün, nişan, sosyal alanlarda bir araya gelme ve buralarda maske takmama, fiziksel mesafeye uymama ve kalabalık oluşturma gibi durumların olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'RAKAMLAR BİZİ UYARIYOR'Prof. Dr. İlhan, açıklanan aktif vaka rakamlarının halen tedavisi devam edenler olduğunu hatırlattı. Gelinen noktada şu an yüzde 5 oranında ağır hasta sayısının olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlhan, "Şu anki aktif vakalar içerisinde her 20 hastadan birisi yani yüzde 5'i makineye bağlı anlamına geliyor. Bizi çok daha dikkatli olmamız, kurallara uymamız için rakamların bizi uyardığını net olarak kabul etmemiz gerekiyor. Artık daha çok fazla miktarda koronavirüs hastasıyla yoğun temas söz konusu; bu nedenle de hem ağır hastalar artıyor hem de entübasyon artıyor. Bunun en olumsuz ve en istemediğimiz çıktısı ise maalesef vefatların artması. O yüzden şu an bu rakamların bize gösterdiği kadarıyla net bir şekilde mutlaka teması azaltmak, kalabalıktan uzak durmak, maske takmak ve hijyene dikkat etmek gerekiyor" dedi.'VİRÜSÜN BULAŞTIRMA GÜCÜ MUTASYONLA BERABER AZALABİLİR'Prof. Dr. İlhan, virüste binden fazla mutasyonun olduğunu söyledi. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın virüsün mutasyonunu araştıran bir çalışma yaptığını belirten İlhan, şunları kaydetti: "Örneğin, Türkiye'de Van'daki virüsün yapısıyla Edirne'deki aynı mı veya Uşak'takiyle Niğde'deki aynı mı? Sağlık Bakanlığı bu şekilde bir çalışma yapıyor; bu aslında çok güzel bir çalışma. Dünyada da virüste saptanan binden fazla mutasyon var. Fakat virüsün mutasyonunun iki olumlu yönde olması gerekiyor. Biz bunu çok arzu ediyoruz. Virüsün iki özelliği var; biri bulaştırıcılık, diğeri bulaştığı kişide hasta yapma gücü. İkisinden birinin azalmasını çok istiyoruz. Keşke bulaştırıcılık azalsa çok daha kolay bir şekilde üstesinden gelebiliriz. Bulaştırıcılık azalmayıp, hasta yapma gücü, etkisi azalsa bu sefer yoğun tedaviyle üstesinden gelmemiz daha kolay olur. Genelde virüste bulaştırıcılığın azalması yönünde mutasyon oluyor. Bu tüm virüsler için geçerli. Bu yönde bir mutasyon olmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz. Tabii ne zaman gerçekleşir, açıkçası bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Hiç de gerçekleşmeyebilir, virüs alıp başını böyle de gidebilir. Genel olarak bakarsak, 1-2 yıl sonrası böyle her şey giderse virüsün mutasyonla beraber bulaştırma gücünün azalabileceği konusunda kestirimler yapılıyor" ifadelerini kullandı.'KURALLARA UYALIM'

Prof. Dr. İlhan, "Kurallara uyarsak ancak hepimiz istinasız çocuklarımız dahil, ev içi ve dışında tüm kamusal, açık ya da kapalı alanlarda maske takar, fiziksel mesafeye uyarsak, kalabalıktan, bir araya gelmekten kaçınırsak, süreç çok daha kolay bir şekilde yürütülebilir. Vakaların 500'ün, 100'ün altına düşmesi bu sene içerisinde bile gerçekleşebilir; ama kurallara uymak koşuluyla" diye konuştu.

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Temmuz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı' - Son Dakika

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