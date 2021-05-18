1 ayda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 22 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 22 tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ' suçlarından toplam 178 olayda 237 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 20 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 613,06 gram metamfetamin, 2,95 kilogram sentetik kannobinoid, 38,35 gram esrar, 7,25 gram eroin, 16 adet sentetik hap, 4 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 100 TL para ele geçirildi. - KAYSERİ