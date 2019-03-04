1 Aydır Kayıp Amatör Balıkçının Şapka ve Ayakkabısı Bulundu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, balık avlanmak için evinden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan Evren Kandemir'in (33) bulunması için AFAD ekipleri, eski Ergene Göleti'nde arama çalışması başlattı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, balık avlanmak için evinden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan Evren Kandemir'in (33) bulunması için AFAD ekipleri, eski Ergene Göleti'nde arama çalışması başlattı. Gölet kıyısında, Kandemir'e ait şapka ve ayakkabı bulundu.



Uzunköprü'de yaşayan Evren Kandemir, yaklaşık 1 ay önce, balık avlanmak için evinden çıkıp, akşam olmasına rağmen dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla Kandemir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kandemir'in cep telefonundan, 3 gün önce, eski Ergene Göleti mevkisinde sinyal alındı. Bunun üzerine Edirne AFAD ekipleri ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Çalışma sırasında, gölet kıyısında Kandemir'e ait şapka ve ayakkabı bulundu. Ailesinin de şapka ve ayakkabının Kandemir'e ait olduğunu tespit etmesi üzerine arama çalışmaları, gölet içinde yoğunlaştırıldı. Henüz bulunamayan Evren Kandemir'i arama çalışmaları sürdürülüyor.



- Edirne

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