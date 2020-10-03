1 aydır kayıp olan Fiko'yu mahsur kaldığı dereden itfaiye kurtardı - Son Dakika

TOKAT kent merkezinden geçen Behzat Deresi'nde mahsur kalan Van cinsi 'Fiko' isimli kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 1 aydır kayıp olduğu öğrenilen Fiko, sahibine teslim edildi.

Kent merkezinden geçen Behzat Deresi'nde mahsur kalan kediyi görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdivenle dereye inerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Mehtap Uluçay'a ait olduğu öğrenilen Van cinsi kedinin 1 aydır kayıp olduğu ve sosyal medyadan kayıp ilanı verildiği belirlendi. Uluçay itfaiye ekiplerinden teslim aldığı kedisini, tedavi için veterinere götürdü. Kedisinin bulunmasından mutlu olduğunu belirten Mehtap Uluçay, "Evimde ben iki kedi besliyorum. Kedim hasta olduğu için veterinere götürdüm. Muayene esnasında veterinerin elinden kaçtı. Kaybolduğu gün ilanlar asmıştık. Birçok ihbar geldi hepsine gittik. Bugün de bir video geldi. Buraya koşarak geldim. Bizim veya değil ama inşallah bizimdir diyorum. İtfaiye ekipleri geldi. Aşırı korkak zaten, ekiplerden sağ olsun onlarla birlikte aşağıya indik ve kurtardık. Bulunduğu için çok mutlu oldum" dedi.