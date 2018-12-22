Son Dakika Haberleri: 1 Aydır Kayıp Olan Kadın Evine Döndü

1 Aydır Kayıp Olan Kadın Evine Döndü

7 saat önce

Denizli'de 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın bulundu.

1 Aydır Kayıp Olan Kadın Evine Döndü, System.String[]
Denizli'de 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın bulundu.

Buldan ilçesi Alandız Mahallesi'nde yaşayan 2 erkek, 1 kız çocuğu annesi Havva D. (30), geçtiğimiz ay iddialara göre eşi U.D. ile tartıştıktan sonra S.D. isimli küçük kızını da yanına alarak bir anda ortadan kayboldu. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan Havva D., İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği olaydan sonra çıkan haberler üzerine evine geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kadının önceki gün çıkan haberler üzerine ailesi ile telefon ile iritabata geçerek geri döndüğü öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:54 Kaynak: İHA

Buldan, Denizli, Güncel
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