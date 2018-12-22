1 Aydır Kayıp Olan Kadın Evine Döndü

Denizli'de 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın bulundu.

Denizli'de 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın bulundu.



Buldan ilçesi Alandız Mahallesi'nde yaşayan 2 erkek, 1 kız çocuğu annesi Havva D. (30), geçtiğimiz ay iddialara göre eşi U.D. ile tartıştıktan sonra S.D. isimli küçük kızını da yanına alarak bir anda ortadan kayboldu. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan Havva D., İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği olaydan sonra çıkan haberler üzerine evine geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kadının önceki gün çıkan haberler üzerine ailesi ile telefon ile iritabata geçerek geri döndüğü öğrenildi. - DENİZLİ

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