1 aydır kayıptı, ağaçta asılı bulundu - Son Dakika
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1 aydır kayıptı, ağaçta asılı bulundu

20.05.2022 18:10
1 aydır kayıptı, ağaçta asılı bulundu

Kahramanmaraş'ta evinden ayrıldıktan sonra kayıp olarak aranan bir kişi, 1 ay sonra ormanlık arazideki ağaçta asılı olarak bulundu.

Kahramanmaraş'ta evinden ayrıldıktan sonra kayıp olarak aranan bir kişi, 1 ay sonra ormanlık arazideki ağaçta asılı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Soy (39), Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki ikametinden 18 Nisan tarihinde ayrıldı. Yakınlarının haber alamadığı Soy için emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şahsın gidebileceği yerlerde güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek, dron ve kokuya duyarlı köpeklerle de arama yaptı.

Bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazideki çürüyen ağaçları kesmek isterken ağaçta asılı çürümüş bir ceset gördü. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cansız beden incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, otopsi sırasında Soy'un eşinin, kocasını kıyafetlerinden tanıdığı öğrenildi.

Ali Soy'un kesin ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Ali Soy'un bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Nisan, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 aydır kayıptı, ağaçta asılı bulundu - Son Dakika


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