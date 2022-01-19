Üye Girişi
1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu - Son Dakika

1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu

19.01.2022 12:48
1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu

Bursa'da eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, 17 Aralık günü 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evden ayrılan ve şehir merkezindeki bir arkadaşında kaldığı tespit edilen 35 yaşındaki Saadet Çoban bulunarak, ablasına teslim edildi.

Bursa'da eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, 17 Aralık günü 3 çocuğunu okula bıraktıktan sonra evden ayrılan ve şehir merkezindeki bir arkadaşında kaldığı tespit edilen 35 yaşındaki Saadet Çoban bulunarak, ablasına teslim edildi.

Gemlik ilçesindeki evinden 17 Aralık'ta çıkan ve çocuklarını okula bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Saadet Çoban, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan araştırmada, genç kadının en son Kent Meydanı'nda bir güvenlik kamerasına takıldığı belirlendi. Son görüntülerden harekete geçen ekipler genç kadının kız arkadaşının evinde kaldığını tespit etti. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Çoban, İstanbul'a ablasının yanına götürüldü.

Saadet Çoban'ın ablası; kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına katıldı. Buradan sesini duyuran Tuba Çoban bir ay sonra kardeşine kavuştu. Canlı yayın programında ablasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda soruları cevaplandıran Saadet Çoban, "Çocukları okula bıraktıktan sonra kaçtım. O gün beni eşim götürüp polise verecekti. Ben de gitmek istemedim, kaçtım. İlk olarak Bursa'da şehir merkezinde oturan bir kadın arkadaşımın evine geldim. Üç gün orada kaldım. Sonra bir erkek arkadaşıyla tanıştım. Ondan sonra 'gel beraber bir şeyler içelim' dedi. Konuştuk 'evli misin' dedi. Ben de 'evet evliyim' dedim ama boşandım dedim. Dışarıda kaldım dedim. O da ben de evliydim boşandım dedi. Bir kızım var dedi. Annemle yaşamak ister misin diye sordu. Ben de evet dedim. Annesinin yanına götürdü beni tanıştırdı. Biraz burada kaldım. Daha sonra televizyonda ablamı gördüm. Arkadaşımın annesi ailene haber verelim dedi. Ben de olur dedim. Beni zorla tutmadı yani kimse. Ben kendi rızamla gittim. Eşim beni bazen işten geldiğimde dövüyordu. O yüzden kaçtım" dedi. - BURSA

1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu
1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu
1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu
1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu

YORUMLAR
500

Tacettin Aslan, Asayiş, Aralık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu - Son Dakika


Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi         
19:31
Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!         
19:27
Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı         
19:17
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
19:24 Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
19:16 Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
18:57 Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi
18:54 Son Dakika: Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
18:45 Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı!
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 19:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: 1 aydır kayıptı, Bursa polisi buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement