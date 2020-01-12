1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 2015 yılına kadar oğlunun periyodik kontrollerinin yapıldığını aktaran Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Annesiyle Antalya 'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu.

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu. Azboy, kalp nakli ameliyatına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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