Son Dakika Haberleri: 1 Aydır Sahibini Bırakıldığı Yerde Bekliyor

1 Aydır Sahibini Bırakıldığı Yerde Bekliyor

5 saat önce

1 aydır sahibini bırakıldığı yerde bekliyor Kaderine terk edilen köpek 1 aydır sahibinin kendisini almaya geleceği umuduyla yol kenarından ayrılmıyorRİZE - Rize'de yaklaşık 1 ay önce yolun kenarına bırakılan köpek, bırakıldığı yerden hiç ayrılmayarak sahibini bekliyor.

1 aydır sahibini bırakıldığı yerde bekliyor
Kaderine terk edilen köpek 1 aydır sahibinin kendisini almaya geleceği umuduyla yol kenarından ayrılmıyor

RİZE - Rize'de yaklaşık 1 ay önce yolun kenarına bırakılan köpek, bırakıldığı yerden hiç ayrılmayarak sahibini bekliyor.
Günümüzde hayvan besleme hevesi hemen herkesi sarmış durumda. Hayvanı beslemek istemek kolay ama bakımı istemek kadar kolay olmuyor. Rize'de de hayvan sahiplenmenin kolay olmadığının bir göstergesi yaşandı. Rize'de kimliği henüz belirsiz olan şahıs sahiplendiği hayvanı bakamayınca otobanın kenarında bıraktı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinden Çamlıhemşin ilçesine giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Köpeği aç kalmaktan kurtaran Kaptan, her gün düzenli olarak köpeğin yemeğini kendi eliyle yedirerek sahibinin biran evvel pişman olup geriye dönmesini ümit ediyor.
Köpeğin perişan bir vaziyette olduğunu dile getiren Kaptan köpeğin yağmurda bile yerinden kımıldamadığını ifade etti. Kaptan "Bu köpek 1 ay önce bir araba tarafından bırakıldı buraya. Tam bir aydır buradan hiç ayrılmıyor, sahibini bekliyor. Sadece siyah arabaları görünce peşine gidiyor. 1 aydır yağmurda çamurda bu hayvan burada sahibini bekliyor. Bizde artık mecbur kaldık yemek vermeye. 2 gün kaybolmuştu, yavruları olmuş 4 tane. Onları besliyor. Bu hayvan tamam da bunu bırakan buraya nasıl bir insandır?" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Rize, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü Bakan Kurum İmar Barışı'na Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı

Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:42:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 Aydır Sahibini Bırakıldığı Yerde Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]