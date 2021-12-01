1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (5) - Son Dakika

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yayımladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konu ile ilgili mülhakatımız Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmıştır. Tanık anlatımları doğrultusunda bebeğin annesi F.B., babası H.B. ve babaannesi S.B. olay kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştır. Ailenin olay sırasında evde bulunan 2 yaşındaki diğer çocukları Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın yasağı kararları alınmıştır. Kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir."