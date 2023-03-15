1 aylık bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, ilk duruşmada beraatını istedi - Son Dakika
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1 aylık bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, ilk duruşmada beraatını istedi

15.03.2023 10:05
1 aylık bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, ilk duruşmada beraatını istedi

Denizli'de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 8 kurşunla öldüren koca hakkında ağırlaştırılmış müebbetle istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Denizli'de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 8 kurşunla öldüren koca hakkında ağırlaştırılmış müebbetle istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Gergin geçen mahkemede eşini acımasızca öldüren katil koca beraatını isterken, kızının darp edilmiş fotoğraflarını gösteren acılı anne, "Mezarına sarılıp ağlıyorum, 10 aydır uyuyamıyorum" sözleriyle en ağır cezayı talep etti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Ferhat Evren (27), 1 aylık bebeğinin annesi olan 18 yaşındaki İrem Evren'i 8 el ateş ederek öldürdü. Ekim 2022 ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi. Olay sonrası kaçıp kayıplara karışan koca, 40 gün sonra jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu. İfadesi sonrası komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, "Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun" sözleri merak uyandırmıştı.

Olayın ardından savcının hazırladığı iddianame tamamlandı. Otopsi raporuna göre vücutta 8 el kurşunun olduğu iddianamede yer alırken, tutuklu sanık Ferhat Evren hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbetle dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ferhat Evren, aile yakınları ve hayatını kaybeden İrem Evren'in avukatı Onalt Ötnü ile annesi ve dayısı katıldı.

Beraatını istedi

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı mahkeme salonunda hakim karşısına çıkan Ferhat Evren, kendisini tahrik ettiği iddiasıyla suçu kaynanasının üstüne atıp, 'Karımın beni aldattığını söyleyip olay günü ses kaydı attı ve eşim bana silah doğrulttuktan sonra annesini doğruladı, ardından üzerine atladım gerisini hatırlamıyorum' diyerek beraatını istedi. Suç aleti olan silahın halen daha bulunmadığına yer verilirken, kaynana ise katilin en ağır ceza almasını istedi. Sonrasında hakim, 15 tanıdığın daha dinlenmesine karar vererek mahkemeyi erteledi.

"Kızımın mezarına gidip toprağa sarılıp ağlıyorum"

Duruşma sonra hayatını kaybeden kadının annesi Hanım Gökgöz, 10 aydır gözüne uyku girmediğini ve kızının acısını ilk günkü gibi yaşayıp mezarında sürekli ağladığını belirterek, "Benim kızım 11 aylık evliydi, bu aileye kızımı vermek istemiyordum. Kızım 8 aylıkken çocuğunu eline aldı, o öldükten sonra ne uykum kaldı nede düzenim. Benim kızımı çok özledim, her gün yatıyorum kalkıyorum ağlıyorum. Bunları benim kızım hakketmedi. O bebeğine ve gençliğine doyamadan öldü. Kızımı öldüren Ferhat Evren bugün mahkemede hep yalan söyledi. Ne yemek yiyebiliyorum, ne oturabiliyorum, deliriyorum ve en son kızımın mezarına gidip toprağa sarılıp ağlıyorum. Benim yavrumun bir suçu yoktu, ayrılmak istiyordu ve kızımı tehdit edip silah zoruyla alıyorlardı. 10 aydır gözüme uyku girmiyor, bu davada en ağır cezasını almasını istiyorum, ben kızımı geri getiremiyorum ama o oradan çıkmasın, uyuyamıyorum artık yavrum hep gözümün önüne geliyor" dedi.

Hayatını kaybeden İrem Evren'den geriye çocuğu ve eşiyle olan mutlu görüntüleri kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 aylık bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, ilk duruşmada beraatını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 aylık bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, ilk duruşmada beraatını istedi - Son Dakika
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