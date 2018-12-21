Son Dakika Haberleri: 1 Aylık Bebek, Oksijensiz Kalarak Öldü

1 Aylık Bebek, Oksijensiz Kalarak Öldü

48 dakika önce

ŞANLIURFA'da, iddiaya göre uyurken yorgan örtülerek yüzü kapatılan 1 aylık Ömer Esen, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

1 Aylık Bebek, Oksijensiz Kalarak Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da, iddiaya göre uyurken yorgan örtülerek yüzü kapatılan 1 aylık Ömer Esen, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen uykusuna yatan 1 aylık Ömer Esen, üşümesin diye üzerine yorgan örtüldü. Bir süre sonra kontrole gelen ailesi, bebeğin burnundan kan geldiğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Esen'in cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:29 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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