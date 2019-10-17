Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'nin haklı ve somut gerekçelerle Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına yönelik başlattığı operasyonu kınayan ve eleştiren devletlerin tutumunun, küresel terörizmin hangi kaynaklardan desteklendiği ve beslendiğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığının iş birliğiyle İzmir'de "1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu" düzenlendi.

Cirit, açılışta yaptığı konuşmada, forumun insan hakları adına üretken ve verimli sonuçlar getirmesini temenni ettiğini, buradaki başlıklardan birinin de terörizm olduğunu söyledi.

Terör olaylarının yarattığı zararların telafisinin mümkün olmadığını dile getiren Cirit, son yıllarda El-Kaide ve onunla paralel haraket eden örgütlerin küresel terörizm kapsamındaki faaliyetlerinin Türkiye'yi tehdit ettiğini belirtti.

Cirit, "Türkiye'nin haklı ve somut gerekçelerle Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına karşı başlattığı operasyonu kınayan ve eleştiren devletlerin tutumu, insanlığı tehdit eden küresel terörizmin hangi kaynaklardan desteklendiği ve beslendiğinin açık göstergesidir." ifadesini kullandı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sivil halka işkence yapan terör örgütlerine yönelik operasyon yürütüldüğünü belirten Cirit, şöyle devam etti:

"Harekatın başlamasından sonra sınır bölgesindeki yerleşim yerleri Mardin'in Nusaybin ilçesi, Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde çocuk parkları da dahil olmak üzere sivil hedeflere yönelik onlarca havan topu ve roket mermileri atarak sivil halkı ve bebekleri şehit eden terör örgütleri, aslında kendilerine silah ve para yardımı sağlayan devletlerin maşalarıdır.

Türkiye'ye yönelik ambargo uygulamaya kalkan, uluslararası alanda siyasi baskı uygulamak için arayışa giren bazı devletler, küresel terör örgütlerinin azmettiricileri ve ortaklarıdır. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ile aralarında çocukların da bulunduğu 18 sivil vatandaşımızın ölümünden ahlaken ve hukuken sorumludurlar."

Balkan ülkeleriyle iş birliği

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da Türkiye ve Balkan ülkelerinin tarihten gelen derin, kültürel, sosyal, ekonomik bağları olduğunu belirtti.

Çağın başta gelen sorunlarının Balkan coğrafyasındaki ülkeleri de etkilediğini dile getiren Akarca, ülkeler arasında güçlü koordinasyon ve iş birliği olmadan sınır aşan örgütlü suçlarla etkili mücadelenin yapılamayacağına işaret etti.

Forumla Balkan ülkeleriyle iş birliğinin hedeflendiğini anlatan Akarca, şunları söyledi:

"Balkan ülkeleriyle terörizm, örgütlü suçlar ve siber suçlar başta olmak üzere soruşturma makamları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bu kapsamda soruşturma makamlarının yılda bir kez bir araya gelerek tecrübelerini paylaşması, hızlı bilgi aktarımı, ortaya çıkan sorunların ivedilikle giderilmesi ve iyi uygulama örneklerine yönelik veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu kalıcı platform sayesinde savcılık makamı mensuplarının birbirleriyle iletişim ağı oluşturmaları ve doğrudan görüşme imkanlarına sahip olmaları sağlanacaktır."

"Türkiye'ye minnettarız"

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Borislav Sarafov ise forumun faydalı bir iş birliğine aracı olmasını dilediklerini, başsavcılıklar arasında daha hızlı mesleki iletişim kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan, forumun ardından Akarca ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarafov, Türkiye'nin çok sayıda düzensiz göçmene ev sahipliği yapma konusundaki çabalarını takdirle izlediklerini ifade etti.

Sarafov, "Bulgaristan olarak bizler bu anlamda Türkiye ile profesyonel ve diplomatik kanallar aracılığıyla mesleki anlamda iş birliği yapabiliriz. Küçük bir ülke olduğumuz için bu kadar fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapmanın ne kadar zor olduğunun bilincinde olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne şu ana kadar yaptığı çalışmalar ve çabalardan dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Romanya'dan başsavcılar ve hukukçuların katıldığı forum, yarın sona erecek.