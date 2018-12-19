1. Bihmed Bursa Liseler Arası Kısa Film Yarışması"

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) tarafından "1. BİHMED Bursa Liseler Arası Kısa Film Yarışması" işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) tarafından "1. BİHMED Bursa Liseler Arası Kısa Film Yarışması" işbirliği protokolü imzalandı.



Heykel semtindeki valilik binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, hayırlı bir protokolü imzalamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, taraflara teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da imzalanan protokolle gençlerin farklı bir alanda sosyalleşmelerini sağlarken, Bursa'nın farklı özelliklerinin ön plana çıkmasına yönelik bir altyapı oluşturacaklarını ifade etti.



Aktaş, yarışma başvurularının 15 Mart'a kadar devam edeceğini anımsatarak, "Dereceye giren çocuklarımıza ödüller takdim edilecek. Bu manada kendini birazcık da olsa özgür hisseden, buna yatkınlığını hisseden tüm öğrenci kardeşlerimizi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyorum. İnşallah artarak devam eder. Bu yarışmadan Bursa'nın tanıtımı adına da güzel kazanımlar çıkar diye düşünüyorum. Bu vesileyle de yarışmaya katılacak herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.



Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise öğrencilere ciddi bir katkı ve fayda sağlayacaklarını düşündükleri protokole imza atmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Eğitim sadece okul ya da sınıf ortamında düşünülmeyecek kadar değerli bir şey. Öğrencilerimizin hayal güçlerinin ortaya çıkması, farklı bakışlarla gelecekle muhatap olmalarını sağlayacak bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



BİHMED Başkanı Kadir Oruç da derneğin, lise öğrencilerini hayatlarının en dinamik dönemlerinde cesaretlendirmek, motive etmek ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür ve sanat faaliyetine destek olduğunu ifade etti. Bu kapsamda düzenlenen yarışmanın temasının "Merhamet" olarak belirlendiğini dile getiren Oruç, "Günümüzde insanların merhametsiz tavırlarına sıkça tanık olmaktayız ve üzülmekteyiz. Gençlerimizin merhamet temasıyla yapacakları filmlerle inşallah bir nebze olsun yeniden merhamet duygumuz yeşerir diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarışmaya, özel liseler dahil Bursa'da okuyan tüm lise öğrencilerinin katılabileceğini aktaran Oruç, son başvuru tarihinin 15 Mart belirlendiğini ve seçilen eserlerin yönetmenlerine birincilik ödülü olarak 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, jüri özel ödülü olarak da bin lira verileceğini sözlerine ekledi.

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