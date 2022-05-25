"1. Bitlis Kitap Fuarı" başladı - Son Dakika
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"1. Bitlis Kitap Fuarı" başladı

25.05.2022 20:08
"1. Bitlis Kitap Fuarı" başladı

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) öncülüğünde düzenlenen "1. Bitlis Kitap Fuarı" başladı.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) öncülüğünde düzenlenen "1. Bitlis Kitap Fuarı" başladı.

Valilik, Belediye ve Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) katkılarıyla başlatılan kitap fuarında, çok sayıda yazar, şair, düşünür ve gazeteci, 25-29 Mayıs'ta vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisiyle başlayan fuarın açılışında konuşan Vali Oktay Çağatay, 6 bin yıllık geçmişe sahip Bitlis'te çok büyük zenginliklerin bulunduğunu söyledi.

Yüzlerce tescilli eserle bir yıldız gibi parlayan Bitlis'in hak ettiği yerde olmadığını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Bir süredir o kıymetli yapıları ortaya çıkarmak için bakanlıklar ve belediye nezdinde çok güzel faaliyet yürütüyoruz. İnşallah kısa vadede o güzellikleri ortaya koyarak Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız. Bir şehrin gelişmişliğini sadece alt ve üst yapıyla kıymetlendirmek mümkün değil. Dünyada kabul gören bir gerçek var ki şehirlerin, ülkelerin ve devletlerin gelişmişliği sahip olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ölçülüyor. BETAV'ın yürüttüğü bu faaliyeti bu manada çok kıymetli buluyorum. Şehri geliştireceğiz, güzelleştireceğiz, turizme, Türkiye'ye ve dünyaya açacağız, hak ettiği yere kavuşturacağız ama alt ve üst yapıyı işte sizin bu sosyal ve kültürel etkinliklerinizle taçlandıracağız."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise fuara ilginin yoğun olduğunu, bundan ders çıkararak benzer etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Gençlerin her şeye layık olduğunu dile getiren Tanğlay, "Bitlis artık eski Bitlis değil, kabuğunu kırıyor. Güzel bir dönüşümle inşallah hak ettiği yeri alacak. Dere Üstü Islah Projesi'ni yıl sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Valimizin öncülüğünde çok güzel işler yapıyoruz. Bitlis'te alt ve üst yapısıyla belki hayal edemediğiniz projeleri gerçekleştiriyoruz. Şehrimize şeref veren yazarlara, şairlere, düşünürlere ve yayınevlerine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da örneğine çok az rastlanılan BETAV'ın çok önemli bir organizasyona daha imza attığını kaydetti.

BETAV'ın eğitimi önceleyen bir vakıf olduğunu aktaran Elmastaş, "Binlerce gencimize imkan sağlıyor. Eğitim dışındaki alanlara da yayıldılar. Buna şahitlik ediyoruz. BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren başta olmak üzere vakfın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Fuar 5 gün sürecek. Burada ilk defa bu kadar büyük bir fuar gerçekleştiriliyor." dedi.

Onur konuğu İnci Aral'ın da konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Çağatay, stantları gezdi, katılımcılarla sohbet etti.

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BİTLİS'TE KİTAP FUARI AÇILDI BİTLİS'TE KİTAP FUARI AÇILDI '1'inci Bitlis Kitap Fuarı' kapılarını okuyuculara açtı '1'inci Bitlis Kitap Fuarı' kapılarını okuyuculara açtı
Kaynak: AA

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Cumhuriyet Meydanı, Bitlis, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '1. Bitlis Kitap Fuarı' başladı - Son Dakika


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