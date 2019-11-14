Adana'da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik 'piton döner' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.

Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yıldır sürdüren Mehmet İkram Taş (36), yenilik yapmak için 30 santimetrelik dönerlerin aksine 1 ay önce 1 metrelik döner yapmaya karar verdi. Daha sonra döneri 1 buçuk metreye çıkaran Taş'ın, sosyal medyadan paylaştığı 'piton döner' videosu yüz binlerce kez izlendi. Döneri uzun ve kıvrımlı olarak servis etmelerinden dolayı adını 'piton' koyan Taş, 'piton döner' isminin de marka tescilini aldı.

Mehmet İkram Taş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kaldığını bunun da nedeninin dönerlerin lezzetinden kaynaklandığını söyledi. Taş, "Bunu 1 ay önce kendi aramızda keşfettik. Farklılık oluşturmak istedik. Talep çok. Farklı bir ürün. Tüm Adana'dan talep var. İşimiz iyiydi ama şu an daha da arttı. 1 metre ile başladık ve şu an 1 buçuk metre" diye konuştu.

'Piton döner'in içerisine Adana'ya özgü soğan, domates, baharat, yağ ve yeşillikten oluşan tablacı salatası konulduğunu belirten Taş, "1 metrelik 'piton döner' 25, 1 buçuk metrelik 'piton döner' ise 45 lira. 1 metrelik dönere 300 gram, 1 buçuk metrelik dönere ise 400 gram tavuk katıyoruz. Marka tescilini de aldım. İstanbul ve Ankara'dan şube talebi var. Önce Adana'da duyuracağım sonra Türkiye'ye açılacağım" ifadelerini kullandı.

'Piton döner' yiyen Levent Ejder isimli vatandaş ise, "Çok beğendim. Yerken, apayrı bir dünya yaşadım. Bu işi burası çözmüş. Bu dönerin dörtte birini gördüm şu uzunlukta ilk defa gördüm. Uzun olmasına rağmen tavuk döner baya lezzetli" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)