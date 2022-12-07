Aracın içinden 1.5 milyon lira değerinde altın çaldılar! Şili vatandaşı 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Aracın içinden 1.5 milyon lira değerinde altın çaldılar! Şili vatandaşı 2 kişi kıskıvrak yakalandı

07.12.2022 14:48

İstanbul Bahçelievler'de bir AVM otoparkında, aracın içine bırakılan içinde 1,5 milyon TL değerinde altın ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen Şili uyruklu iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin alışveriş merkezine girip çıktıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler'de polise başvuran kuyumcu B.D., alışveriş merkezi otoparkına park ettiği aracına geri döndüğünde, arka camının kırık olduğunu ve içi altın ziynet eşyası dolu çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

1.5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALDILAR

Polise ifade veren B.D., çalınan çantanın içinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde bulunduğu belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti. Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü.

1 BUÇUK MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALAN ŞİLİ'Lİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

TİFLİS'E KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin olayın ardından İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri ve otogardan otobüse binerek Tiflis'e hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ankara otogarında düzenlenen operasyonla şüpheliler Jaime M.V.D.(40) ile Daniel A.Y.H. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

1 BUÇUK MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALAN ŞİLİ'Lİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kaynak: DHA
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Bahçelievler, Şili, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın içinden 1.5 milyon lira değerinde altın çaldılar! Şili vatandaşı 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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