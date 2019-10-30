1 buçuk milyonluk gergedan boynuzu, piton yılanı derisi ve fil dişi ele geçirildi

İstanbul polisinden 1 milyon 500 bin liralık kaçakçılık operasyonu

Gergedan boynuzu, piton yılanı derisi ve fil dişi ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, 189 gergedan boynuzu, fil dişi ve damla teşbih, 2 adet fil dişi, gergedan boynuzu, piton yılanı derisi, fil dişinden imal edilmiş objeler ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında yer alan objeler eler geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar doğrultusunda Kağıthane'de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, nesli tehlike altında olan yabani hayvanların dişlerinden imal edilmiş, dünyada her türlü ticari alım ve satımı yasaklanan fildişi ve gergedan boynuzundan yapılmış teşbihler, fil dişinden yapılmış objeler, fil dişi, gergedan boynuzu ve piton yılan derisi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. 189 gergedan boynuzu, fil dişi ve damla teşbih, 2 adet 75 ve 85 santimetre boylarında fil dişi, 1 adet 50 santim boyunda gergedan boynuzu, 1 adet 4 metre 60 santim piton yılanı derisi, 62 adet fil dişinden imal edilmiş objeler, 14 adet 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında obje ele geçirilen ürünler arasında yer aldı. Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Ele geçirilen ürünlerin başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Baltık ülkelerinden havalimanları kullanılmak suretiyle kaçak olarak ülkeye sokulduğu tespit edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.