1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

29.11.2020 17:10
1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Batman'da 1.5 yaşındaki Sakine, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN EN KÜÇÜK HASTA

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Batman, Sakine, Akdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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