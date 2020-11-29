1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
29.11.2020 17:10
Batman'da 1.5 yaşındaki Sakine, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.
Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.
KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN EN KÜÇÜK HASTA
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.
Son Dakika Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi MSB'den CHP'li vekilin "Türk ordusu satılmıştır" sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu