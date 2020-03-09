1 cam şişe, 25 dakika elektriğe bedel - Son Dakika

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, "Tüm ambalajlar geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabilir. Sadece 1 adet cam şişenin geri dönüştürülmesiyle bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmak mümkün" dedi.



Ambalajın çöp olmadığını ve geri dönüştürülebildiğini belirten Sarıbekir, "Hedefimiz topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Ambalajı doğaya bırakmak veya çöpe atmak sadece dünyamızın geleceğine değil ülkemize, ekonomimize de zarar veriyor. Bütün ambalajlar geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir. Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek, bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz" dedi. - İSTANBUL