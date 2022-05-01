1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış - Son Dakika
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1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış

01.05.2022 13:03
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış

KIRŞEHİR'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan ve Kerzi Nur Kablan'ın (3) öldüğü, 6 kişinin ise dumandan zehirlendiği yangının evin salonundaki elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi.

KIRŞEHİR'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan ve Kerzi Nur Kablan'ın (3) öldüğü, 6 kişinin ise dumandan zehirlendiği yangının evin salonundaki elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi.

Yangın, 2 gün önce Yenice Mahallesi, 214'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin salonunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), Kerzi Nur (3), İbrahim (4) ve Hacı Mehmet Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kerzi Nur Kablan'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerzi Nur'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan, Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangının evin salonunda  elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi. Bu sırada Kerzi Nur'un da yangının çıktığı odada uyuduğu, bu nedenle alevlerden kurtulamadığı öğrenildi.

1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış
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Bilecik'te Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı Bilecik'te Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı Son dakika 3. sayfa: Bilecik'te lastik fabrikasında yangın Son dakika 3. sayfa: Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

Kırşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış - Son Dakika
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