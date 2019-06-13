Son Dakika Haberleri: - "1 çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında 160 çocuk piknikte buluştu
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- "1 çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında 160 çocuk piknikte buluştu

1 saat önce

- "1 çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında 160 çocuk piknikte buluştuARDAHAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında, Ardahan Valiliğince başlatılan "1 Çocuk 1 Dünya Projesiyle il genelinde 160 çocuk piknikte buluşturuldu.

- "1 çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında 160 çocuk piknikte buluştu
ARDAHAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında, Ardahan Valiliğince başlatılan "1 Çocuk 1 Dünya Projesiyle il genelinde 160 çocuk piknikte buluşturuldu. Pikniğe Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da katıldı.
Ardahan valiliğince annesi veya babası olmayan çocukların sosyal hayata daha çok dahil edilmesi, sosyal aktivitelere katılmaları ve ebeveynlerinden beklentilerine cevap vermek ve onları yalnızlık hissinden uzaklaştırmak amacıyla başlatılan "1 Çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında il genelinde belirlenen annesi veya babası olmayan 160 çocuk, Yalnızçam Kayak Merkezinde piknik yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Jandarma, Sağlık ve üzerine sorumluluk düşen kurumların işbirliğiyle düzenlenen piknikte çocuklar hem oyunlar oynadı hem de piknik yaptı. Gönüllerince bir gün yaşayan çocuklar, program sonunda çam ormanları içerisinde gökyüzünde uçurtma uçurdu.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, proje kapsamında 160 çocuğun takip edildiğini belirterek şöyle dedi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen 'Gönül Elçileri' projesiyle birlikte bizde Ardahan'da böyle bir proje hayata geçirdik. Bugün de okulların son dönemi yaklaşırken, çocuklarımızla güzel bir zaman geçirelim, piknik yapalım, hem de gönüllerince bir gün yaşasınlar istedik. Çocuklarımız burada farklı aktivitelerle eğleniyorlar. Ümit ediyoruz ki çocuklarımız yaz tatiline girerken güzel vakit geçirirler ve derslerin vermiş olduğu yorgunluğu bir nebzede olsa burada atmış olurlar." Şeklinde konuştu.
- 1 çocuk 1 Dünya Projesi kapsamında 160 çocuk piknikte buluştu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Yerel
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