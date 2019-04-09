Son Dakika Haberleri: 1 Çocuk 1 Dünya Projesi"Nden Anlamlı Etkinlik

1 Çocuk 1 Dünya Projesi"Nden Anlamlı Etkinlik

1 saat önce

Ardahan Valiliğince, öksüz ve yetim çocuklarımıza yönelik başlatılan "1 çocuk 1 dünya projesi" kapsamında SYD Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen çocuklar, Ardahan Üniversitesi'nde doyasıya bir gün geçirdi.

1 Çocuk 1 Dünya Projesi
Ardahan Valiliğince, öksüz ve yetim çocuklarımıza yönelik başlatılan "1 çocuk 1 dünya projesi" kapsamında SYD Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen çocuklar, Ardahan Üniversitesi'nde doyasıya bir gün geçirdi.

Üniversitenin çeşitli bölüm ve alanlarını gezen çocuklar, kendilerine yakın ilgi gösteren Üniversite öğrencilerinin faaliyetlerine eşlik etti.

Çocuklar, gezi kapsamında Ardahan tarihinde önemli yer tutan Yanık Cami Anıtını da ziyaret etti. Burada çocuklara, Yanık Cami tarihi anlatıldı.

Çocuklara gezi sonunda hediyeler verildi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:51 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
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