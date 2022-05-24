1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

24.05.2022 23:28

BURSA'da site bahçesinde tartıştığı 1 çocuk annesi eski arkadaşı D.K.'ya tabancayla ateş eden E.T.Ç. (44), aynı silahla kendini vurdu.

BURSA'da site bahçesinde tartıştığı 1 çocuk annesi eski arkadaşı D.K.'ya tabancayla ateş eden E.T.Ç. (44), aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan D.K. ve E.T.Ç. hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşrefiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde bulunan bankta birlikte oturarak sohbet eden E.T.Ç. ile eski arkadaşı D.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan E.T.Ç., D.K.?ya ateş etti. Sol göğsüne kurşun isabet eden D.K., kanlar içinde yere yığıldı. Ardından E.T.Ç. aynı silahı başına dayayıp ateş etti.Olayı gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen D.K. ile E.T.C., ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Site çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.Hastanede tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk annesi D.K. ile E.T.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri soruşturma başlattı.(DHA)

1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

YORUMLAR
500
1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp, intihar etti 1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp, intihar etti Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Kaynak: DHA

Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 23:46:16. #1.13#
SON DAKİKA: 1 ÇOCUK ANNESİ ESKİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement