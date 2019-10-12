Son Dakika Haberleri: 1 çocuk annesi, harekata katılmak için başvurdu
Son Dakika Güncel 1 çocuk annesi, harekata katılmak için başvurdu

1 çocuk annesi, harekata katılmak için başvurdu

11 dakika önce

ELAZIĞ'da 1 çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak (30), Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

1 çocuk annesi, harekata katılmak için başvurdu, System.String[]

ELAZIĞ'da 1 çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak (30), Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak ve terör örgütleri PKK/YGP ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, Elazığ'da oturan bir çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak, harekata katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvurdu. Çakmak, internet üzerinden Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı başvuru dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Nene Hatun ruhuyla girmiş olduğumuz bu kutsal görevde vatanım ve bayrağım için ben de yanınızda olmak ve sınırda savaşmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

Çakmak, önümüzdeki günlerde Elazığ'da askerlik şubesine giderek, gönüllü askerlik için başvuruda bulunacağını belirtti.


Genelkurmay Başkanlığı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu Dha yurt bülteni - 1 YPG/PKK'lı teröristlere önce kıskaç sonra çevirme: Kuzeye süpürme harekatıyla yok edilecekler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 çocuk annesi, harekata katılmak için başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]