1 çocuk annesi, harekata katılmak için başvurdu

ELAZIĞ'da 1 çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak (30), Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak ve terör örgütleri PKK/YGP ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, Elazığ'da oturan bir çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak, harekata katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvurdu. Çakmak, internet üzerinden Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı başvuru dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Nene Hatun ruhuyla girmiş olduğumuz bu kutsal görevde vatanım ve bayrağım için ben de yanınızda olmak ve sınırda savaşmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

Çakmak, önümüzdeki günlerde Elazığ'da askerlik şubesine giderek, gönüllü askerlik için başvuruda bulunacağını belirtti.