1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü - Son Dakika

1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

6 saat önce

OSMANİYE'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü, System.String[]

OSMANİYE'de yaşayan Tuğba Kaya (23), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
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