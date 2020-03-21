1 çocuk annesi kadın, ormanda intihar etti - Son Dakika

1 çocuk annesi kadın, ormanda intihar etti
7 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Elif P. (32), ormanlık alanda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Elif P. (32), ormanlık alanda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Kuşadası'nda dün saat 16.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana giden Elif P., yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup, bölgeye giden mahalleli, Elif P.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif P.'nin öldüğü belirlendi.İncelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Elif P.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:26 Kaynak: DHA
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