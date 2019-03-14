Son Dakika Haberleri: 1 Çocuk Annesi Kadın Yatağında Ölü Bulundu

1 Çocuk Annesi Kadın Yatağında Ölü Bulundu

14 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren 1 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın sabah ölü bulundu.

1 Çocuk Annesi Kadın Yatağında Ölü Bulundu, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren 1 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın sabah ölü bulundu. Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Çetin, sabah uyandığında eşi Pınar Çetin'in (38) hareketsizce yattığını gördü. Eşinin tepki vermediğini gören Cemil Çetin, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yapılan incelemelerde uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pınar Çetin'in cenazesi, Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Murat Kanber/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel
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