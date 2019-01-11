Son Dakika Haberleri: 1. Çukurova Ivf Günleri

1. Çukurova Ivf Günleri

40 dakika önce

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından düzenlenen 1. Çukurova In Vitro Fertilizasyon (IVF) Günleri kapsamında üniversitenin Tüp Bebek Merkezinin 26. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

1. Çukurova Ivf Günleri, System.String[]
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından düzenlenen 1. Çukurova In Vitro Fertilizasyon (IVF) Günleri kapsamında üniversitenin Tüp Bebek Merkezinin 26. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Vali Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Atay, ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, Kongre Başkanı Prof. Dr. Turan Çetin ile çok sayıda doktor ve öğretim görevlisi ile ilgililer katıldı.

Törende, konuşmaların ardından ÇÜ Tüp Bebek Merkezinin 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, merkezde emek verenlere plaket sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi, Bebek, Çukurova, Güncel
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