1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

21.05.2023 11:53

Malatya'da gerçekleşen olayda babasına ait daireyi 5 ayrı kişiye kiraya vererek 100 bin TL dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde iddiaya göre Gelincik Tepesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan bir şahıs, internet üzerinden babasına ait TOKİ konutlarındaki dairenin kiralık olduğunu belirterek ilan verdi.

5 FARKLI KİŞİYE KİRALAMIŞ

Çok sayıda kişinin daireyi kiralamak için iletişime geçtiği şahsın aynı daireyi 5 farklı kişiye kiralayarak 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Demirhan Nadir: Bu evin içinde kiracı varken satışa çıkartmalarla ilgili bir düzenleme olması şart ... İnsanlarımız çok ama çok mağdur bu konuda ... Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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