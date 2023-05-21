Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde iddiaya göre Gelincik Tepesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan bir şahıs, internet üzerinden babasına ait TOKİ konutlarındaki dairenin kiralık olduğunu belirterek ilan verdi.
Çok sayıda kişinin daireyi kiralamak için iletişime geçtiği şahsın aynı daireyi 5 farklı kişiye kiralayarak 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › 1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı - Son Dakika