Fenerbahçe'de 4.5 milyon TL boşu boşuna havaya uçtu. Sezon başında imza attırılan Caulker, 1 dakika bile süre almadan Gaziantep FK'ya gönderildi. Caulker'ın bu süreçte F. Bahçe'ye maliyeti 4.5 milyon TL oldu.
Caulker'ın imza ücretiyle birlikte bu paradan daha fazlasını da kazandığı söylentileri var. Bu iddiaya göre Caulker'ın maliyeti 7-8 milyon TL'lere ulaştı.
Son Dakika › Spor › 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı - Son Dakika Spor