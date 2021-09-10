1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı

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100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor

Fenerbahçe'de 4.5 milyon TL boşu boşuna havaya uçtu. Sezon başında imza attırılan Caulker, 1 dakika bile süre almadan Gaziantep FK'ya gönderildi. Caulker'ın bu süreçte F. Bahçe'ye maliyeti 4.5 milyon TL oldu.

DAHA FAZLASI DA OLABİLİR

Caulker'ın imza ücretiyle birlikte bu paradan daha fazlasını da kazandığı söylentileri var. Bu iddiaya göre Caulker'ın maliyeti 7-8 milyon TL'lere ulaştı.