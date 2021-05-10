1 dakikada 1 tabanca üreterek yıllık 400 bine ulaştı

'Canik' markasıyla dünyanın 7'nci büyük tabanca üreticisi olan Samsun Yurt Savunma, yaptığı yeni yatırımlarla bu yılın ilk üç ayında üretim gücünü 50 bin adet artırdı. Böylece SYS, 1 dakikada 1 tabanca üreterek yıllık 400 bin adet üretime ulaştı.

SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, "Yaptığımız yeni yatırımlarla kapasitemizin yüzde 90'ını kullanıyoruz. 12.7 mm'lik ağır makineli tüfek seri üretimi için yatırımlarımız haziran-temmuz aylarında devreye girecek. Buna bağlı olarak istihdamımız ve ihracatımız daha da artacak" dedi.

Canik markasıyla Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SYS), üretimdeki gücünü artırmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk üç ayında yaptığı yatırımlarla yıllık üretim miktarını 50 bin adet artırarak, yılda 400 bin adede çıkaran SYS, 1 dakikada 1 tabanca üretir konuma geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Dünyada hafif silah yani tabanca üretiminde 7'nci sırada olan SYS, tabanca üretimindeki gücünü 12.7 mm'lik CANIK M2 QCB ağır makineli tüfek üretimine taşımayı planlıyor. SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, "Yaptığımız yeni yatırımlarla kapasitemizin yüzde 90'ını kullanıyoruz bu nedenle, 12.7 mm'lik silahların seri üretim yatırımlarına yoğunlaşmış durumdayız. Haziran ve temmuz aylarında yeni üretim hatlarımız devreye girecektir" açıklamasında bulundu.

Yerli uçaksavar, üretimini artıracak

Savunma sanayindeki yüzde 100 yerli 'uçaksavar' gereksinimini 2010'lu yılların başında öngören SYS, 2018'de Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı '12.7 mm Ağır Makineli Tüfek Geliştirme Sözleşmesi'nin ardından çalışmalarına hız verdi. Son teknoloji ve NATO ordularının envanterindeki silahların seviyesinde uçaksavar üretme kabiliyetine ulaşan şirket hazırlıklarını tamamlayarak, CANİK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin üretimine 2021 yılında başladı. Yeni yatırımların devreye girmesiyle SYS'nin yıl sonunda üretiminin 400 bin adetin üzerine çıkacağını söyleyen Aral, şöyle konuştu: "Yapılan yeni yatırımlarla birlikte istihdamımız artacaktır. Üretim artışına bağlı olarak yıllık 120 milyon doları bulan ihracatımız daha da yükselecek, farklı pazarlar devreye girecektir. SYS olarak Türkiye'nin tabanca ihracatının yüzde 75-85'ini biz yapıyoruz. Dünyada ABD'ye silah ihraç eden ülkeler arasında 4'üncü markayız." - SAMSUN