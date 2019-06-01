Son Dakika Haberleri: 1 dakikada 100 bin liralık vurgun...Taşlı, maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

1 dakikada 100 bin liralık vurgun...Taşlı, maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

25 dakika önce

1 dakikada 100 bin liralık vurgun...Taşlı, maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında Bir dakika içerisinde 100 bin liralık vurgun yaptılarBURSA - Bursa'da yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan...

1 dakikada 100 bin liralık vurgun...Taşlı, maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
Bir dakika içerisinde 100 bin liralık vurgun yaptılar
BURSA - Bursa'da yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, sabah 05.00 sularında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bir cep telefonu mağazasına otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 hırsız, ellerindeki büyük taşlarla dükkanın camını kırarak içeri girdi. Soyguncular, mağazada bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 20 adet elektronik eşyayı çalarak hızla geldikleri otomobille uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
1 dakika kadar kısa sürede mağazanın camını kırıp, içeride bulunan elektronik eşyaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Camların kırılma sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli 5 hırsızın ara sokaktan otomobille gelerek mağazaya yaklaştığını, ellerindeki taşların yardımıyla camları kırarak, 1 dakika içerisinde elektronik eşyaları çaldıklarını tespit etti.
Ekipler maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
1 dakikada 100 bin liralık vurgun...Taşlı, maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 dakikada 100 bin liralık vurgun...Taşlı, maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]