Son Dakika Haberleri: 1 dakikada 150 bin TL'lik hırsızlık yaptılar
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1 dakikada 150 bin TL'lik hırsızlık yaptılar

2 saat önce

BURSA'da bir cep telefonu dükkanına, camı kırıp giren 5 şüpheli, 1 dakikada yaklaşık 150 bin TL değerinde cep telefonu ile tablet çalarak, kaçtı.

1 dakikada 150 bin TL'lik hırsızlık yaptılar, System.String[]
BURSA'da bir cep telefonu dükkanına, camı kırıp giren 5 şüpheli, 1 dakikada yaklaşık 150 bin TL değerinde cep telefonu ile tablet çalarak, kaçtı. 
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan cep telefonu dükkanının önüne sabaha karşı otomobille gelen kimliği belirsiz 5 kişi, yanlarında getirdikleri büyük taşlarla camı kırdı. Ardından da içeri girip, 1 dakika içerisinde yaklaşık 150 bin TL değerinde cep telefonu ve tableti aldı. Şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Güvenlik kamerasından olayın 1 dakikada gerçekleştiği ortaya çıktı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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