Son Dakika Haberleri: 1 Dakikada En Pahalı Yemeği Kim Sipariş Edecek?

1 Dakikada En Pahalı Yemeği Kim Sipariş Edecek?

50 dakika önce

Bu videoda arkadaşlarımızın 1 dakikası var. Bu sürede mümkün olduğunca pahalı bir yemek bulup sipariş etmeleri gerekiyor.

Bu videoda arkadaşlarımızın 1 dakikası var. Bu sürede mümkün olduğunca pahalı bir yemek bulup sipariş etmeleri gerekiyor. En pahalı yemeği sipariş eden kişi kapışmayı kazanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:47 Kaynak: Youtube

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