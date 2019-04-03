1 Dakikada En Pahalı Yemeği Kim Sipariş Edecek?
50 dakika önce
Bu videoda arkadaşlarımızın 1 dakikası var. Bu sürede mümkün olduğunca pahalı bir yemek bulup sipariş etmeleri gerekiyor.
Bu videoda arkadaşlarımızın 1 dakikası var. Bu sürede mümkün olduğunca pahalı bir yemek bulup sipariş etmeleri gerekiyor. En pahalı yemeği sipariş eden kişi kapışmayı kazanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:47 Kaynak: Youtube
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