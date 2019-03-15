1 Dakikada Tavada Kolay Kek Tarifi
1 saat önce
Canınız #kek çektiğinde 1 dakikada fırın bile kullanmadan tavada kolayca yapabileceğiniz #çikolatalı nefis bir kek tarifimiz var.
Canınız #kek
çektiğinde 1 dakikada fırın bile kullanmadan tavada kolayca yapabileceğiniz #çikolatalı
nefis bir kek tarifimiz var.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:58 Kaynak: Youtube
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