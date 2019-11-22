1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira...

Arjantin, Japonya, Avustralya, İngiltere liglerinden karışık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, "Bolton - MK Dons" maçında 90+3'te ev sahibi Bolton'un attığı golle 5 bin 930 TL kazanıp hayret verici bir hikayeye imza atmıştı.



Sabahın ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar süren ve 90+3'te kazanan o kuponun detayı için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...



13 İDDAA KUPONU TUTTURDU! 74 BİN 557 LİRA KAZANDI...



Milli maç arasında Misli.com'da efsane bir olay daha yaşandı!



"servetykaya1313" adlı bir üye, aynı kupondan 1 değil, 2 değil tam 13 tane yaptı ve 5 maçlık kuponda fire vermeyip toplamda 74 bin 557 lira kazandı.



İşte kupondaki maçlar...



Varan 1: Lihtenştayn - Bosna Hersek/ 2.5 ÜST



Varan 2: Yunanistan - Finlandiya/ MS1



Varan 3: İrlanda - Danimarka/ İYX



Varan 4: İspanya - Romanya/ 2.5 ÜST



Varan 5: İtalya - Ermenistan (H2)/ MS1



İşte o efsane kupon...

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