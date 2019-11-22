Son Dakika Haberleri: 1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira...
Son Dakika Spor 1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira... - Son Dakika Spor

1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira...

6 saat önce

Arjantin, Japonya, Avustralya, İngiltere liglerinden karışık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, "Bolton - MK Dons" maçında 90+3'te ev sahibi Bolton'un attığı golle 5 bin 930 TL kazanıp hayret verici bir hikayeye imza atmıştı.

1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira..., System.String[]

Arjantin, Japonya, Avustralya, İngiltere liglerinden karışık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, "Bolton - MK Dons" maçında 90+3'te ev sahibi Bolton'un attığı golle 5 bin 930 TL kazanıp hayret verici bir hikayeye imza atmıştı.


Sabahın ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar süren ve 90+3'te kazanan o kuponun detayı için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...


13 İDDAA KUPONU TUTTURDU! 74 BİN 557 LİRA KAZANDI...


Milli maç arasında Misli.com'da efsane bir olay daha yaşandı!


"servetykaya1313" adlı bir üye, aynı kupondan 1 değil, 2 değil tam 13 tane yaptı ve 5 maçlık kuponda fire vermeyip toplamda 74 bin 557 lira kazandı.


İşte kupondaki maçlar...


Varan 1: Lihtenştayn - Bosna Hersek/ 2.5 ÜST


Varan 2: Yunanistan - Finlandiya/ MS1


Varan 3: İrlanda - Danimarka/ İYX


Varan 4: İspanya - Romanya/ 2.5 ÜST


Varan 5: İtalya - Ermenistan (H2)/ MS1


İşte o efsane kupon...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Avustralya, İngiltere, Arjantin, Japonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:18 
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