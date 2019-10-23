Son Dakika Haberleri: 1'den 7 buçuk milyara, tüm insanların öyküsü!
Son Dakika Güncel 1'den 7 buçuk milyara, tüm insanların öyküsü!

1'den 7 buçuk milyara, tüm insanların öyküsü!

35 dakika önce

"Aynı gezegende yaşayan yedi buçuk milyar kişi var. Her biri, kendine özgü, özel bir hikâyeye sahip. Cümle âlem burada. Sen de onlardan birisin!"

1'den 7 buçuk milyara, tüm insanların öyküsü!, System.String[]

Kitapları ondan fazla dile çevrilen Norveçli yazar ve çizer Kristin Roskifte'nin imzasını taşıyan Herkesin Öyküsü, birden başlayarak milyara varan sayıda yeryüzü sakinini ağırladığı sayfalarında pek çok gizeme yer veriyor; 7'den 70'e herkese, keyifli bir görsel okuma deneyimi yaşatıyor.

Merakı ve araştırma heyecanını tetikleyen öyküsü, hayal gücünü renklendiren tiplemeleri ve gözlere şenlik çizimleriyle eğlenceli bir yapbozu andıran bu etkileşimli kitap, her okunduğunda bambaşka tatlar sunuyor, yeni keşiflere kapı aralıyor.

Bakmakla görmek arasındaki farka dikkat çeken Herkesin Öyküsü, kimi zaman yalnızca bir rakama dönüşen insanın maddi olarak sayılamayacak değerinin ve öyküsünün altını çizerken, duygusal ve varoluşsal meseleler üzerine de düşündürüyor.

Yazarın, "Kitaptaki Gizemler" başlığı altında son sayfalarda yer verdiği açıklamalar ve betimlemeler, çokboyutlu okumaya katkıda bulunurken, bazen her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğine işaret ederek görünenin ardında yatan olası hikâyeleri sorgulamaya teşvik ediyor.

Dünyanın dört bir yanına uzanan bu öyküler atlasıyla, her biri kendi öyküsünün kahramanı olan yeryüzü sakinlerini takip edebilir, öykülerin birbirleriyle nasıl kesiştiğine tanık olabilir, hatta her okuyuşta yeni öyküler yaratabilirsiniz.

Boyutu, birbirinden renkli sayfaları, merak uyandıran içeriği karşısında kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı Herkesin Öyküsü, okuru ters köşeye yatıran anlatımı ve ayrıntılı çizimleriyle resimli kitap türünün en iyileri arasında yer alıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: Bültenler
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