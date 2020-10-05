1. derece askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

1. derece askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, 'hudut kartalları' olarak sınır birliklerince yapılan çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Edirne'de, 'hudut kartalları' olarak sınır birliklerince yapılan çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. Derece askeri yasak bölgede sınır birlikleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi. FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen H.K. ve eşi N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve N.K.'nın evli oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE
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