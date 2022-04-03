1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

03.04.2022 17:07
1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topkaya Mahallesi Ağakayalar mevkii Hasan Şevran Tümülüsü 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan araştırmada sit alanı içerisinde 2 metre derinliğinde çukur kazılmak suretiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 5 litre benzin, 2 adet demir keski ile kürek ve kazma benzeri malzemeler ele geçirdi. Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Kaçak Kazı, Mahmudiye, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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