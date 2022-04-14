1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

14.04.2022 13:11
1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen ilgiye göre, geçtiğimiz gün Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkiindeki sit alanlarının kontrolü amacıyla devriye gerçekleştirildi. Devriye esnasında kaçak kazı yaptığı tespit edilen D.K., H.A., B.A., M.B., R.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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