1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

6 saat önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

Etkinlikte, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya ve Adıyaman'ın tanıtımı yapılıyor.

Ankaralılar, dört gün sürecek etkinlikte yöresel ürünleri hem tatma hem de satın alma imkanı bulacak.

Tanıtım günleri 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Güneydoğu Anadolu, Adıyaman, Ardahan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası 'Mehdi Ordusu' 12 yıl sonra aktif edildi
Sokak ortasında deveye yapılan işkence cezasız kalmadı Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğrettiği görüntüler büyük tepki çekti

Son Dakika Haberleri
20:37 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
20:36 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amaç Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak egemenlik oluşturmak" - Son Dakika Haber
20:27 Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Son Dakika Haber
20:22 Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
20:17 İran Milli Güvenlik Konseyi: "ABD'den intikam alacağız" - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:43:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]