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1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası "Altın Jebe" başladı.

1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası, System.String[]
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası "Altın Jebe" başladı.
"Nur Sultan Etno Festivali" çerçevesinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Macaristan, ABD, Suriye, Moğolistan, Güney Kore, Finlandiya, Polonya ve Ürdün'den gelen 25 sporcu "Asya" stilinde yarıştı.
Sporcuların yarın Türk ve Kazak stilinde yarışacağı şampiyonada Türkiye'yi Alperen Alkan ile Yavuz Ayaz temsil ediyor.
Alperen Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk gününde ilk iki turun iyi geçtiğini belirterek, "Üçüncü tura çıkarken, atım parkurdan atladı. Dolayısıyla ufak bir sakatlık geçirdik. O nedenle tam istediğim gibi geçmedi ama kötü değil." diye konuştu.
Organizasyondan birincilik beklediklerini kaydeden Alkan, "Yarın Türk ve Kazak stili var. Bizim yıllardır çalıştığımız stilde güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Yavuz Ayaz da yarışma ortamının güzel olduğuna işaret ederek, "Geçen seneye göre ilk gün benim için daha kötü geçti. Sanırım yine genel derece için iddialı durumdayız. Kazak stili hiç antrenman yapmadığımız bir stil ve bu bizim için zor. Kazak stili en çok puanın toplandığı stil. Dolayısıyla Kazakistan sporcuları biraz daha avantajlı." değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyona yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Spor
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