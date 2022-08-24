Video: Dünya Meslek Yüksekokulları Beceri Yarışması Sona Erdi - Son Dakika
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Video: Dünya Meslek Yüksekokulları Beceri Yarışması Sona Erdi

24.08.2022 21:21
Video: Dünya Meslek Yüksekokulları Beceri Yarışması Sona Erdi

1. Dünya Meslek Yüksekokulları Beceri Yarışması Çin'in Tianjin belediyesi ve Jiangxi eyaletinde sona erdi.

1. Dünya Meslek Yüksekokulları Beceri Yarışması Çin'in Tianjin belediyesi ve Jiangxi eyaletinde sona erdi.

Yarışma tüm dünyadan 100'ün üzerindeki ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 katılımcıyı kendine çekti.

GENG JİE, Tianjin Eğitim Bilimleri Akademisi Mesleki Eğitim Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Bu yarışma, çeşitli ülke ve bölgelerden meslek yüksekokullarının öğrenci ve öğretim görevlileri arasında dostuluğun artırılması ve beceri alışverişlerinin teşvik edilmesine yönelik bir platform olarak işlev görüyor. Aynı zamanda farklı ülke ve bölgelerin mesleki yüksekokulların, kendi gelişmiş ekipman, kaynak ve eğitim yöntemlerini sergilemesine de imkan veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Dünya Meslek Yüksekokulları Beceri Yarışması Sona Erdi - Son Dakika

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