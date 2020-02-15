1. Dünya Savaşı döneminde Vezirköprü'de şehit edilen askerler anıldı - Son Dakika

1. Dünya Savaşı döneminde Vezirköprü ilçesinde Rum çetecilerin şehit ettiği askerler, anıldı.

Vezirköprü'de 1918 yılında bölgede isyan çıkaran Rum çetelerine müdahale etmesi için gönderilen, çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin anılması amacıyla her yıl şubat ayında tören düzenleniyor.

Samsun Valiliği ve Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından yaptırılan, 1997 yılında tamamlanan Köprübaşı Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehitlerin mezarlarına karanfil konuldu.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, şehitliğin Havza'ya daha yakın olması nedeniyle bakımını Havza Belediyesinin yaptığını söyledi.

Her yıl anma programı gerçekleştirildiğini belirten Çörekçioğlu, şehitlere rahmet diledi.

Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Sezai Pekşen de şehitlikte yatan şehitlerin 1915-1918 yıllarında Köprübaşı Karakolu'nda görev yaptıklarını anlattı.

Askerlerimiz Ersandık bölgesinde çeteci Rumlarca şehit edildiğini belirten Pekşen, bölge halkı olarak buraya gelip şehitlere dua edildiğini ifade etti.

Şehitliğin kaidesi üzerinde bulunan yazıda, "Vezirköprü ilçesi Köprübaşı köyü ile Havza ilçesi Ersandık köyleri arasında bulunan Bakırçayı mevkisinde Eylül 1918'de, bölgede ikame eden ve isyan çıkaran Rum çetelerinin isyanını bastırmak amacıyla Amasya sancağından görevlendirilen Yüzbaşı Celal Bey komutasında Jandarma Başçavuş Kamil Bey ve isimleri tespit edilemeyen 9 jandarma eri, çatışmada şehit düşmeleri üzerine şehitliğin bulunduğu yere gömülmüş, şimdiye kadar Köprübaşı köylüleri tarafından şehitlerin bulunduğu mezarlar korunmuştur." ifadesi yer alıyor.