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"1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" açıldı - Son Dakika

"1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" açıldı

03.09.2021 14:03

Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan "1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonunda açıldı.

Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan "1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonunda açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışına katıldığı sergi, 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, işgal edilen bir ülkenin ve yok edilmeye çalışılan bir halkın, tüm yokluklara rağmen ağır şartlar altında giriştiği mücadele esnasında Türk kadınının çektikleri zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları konu alıyor.

Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, serginin içerik açısından çok özel bir temayla oluşturulduğunu ifade ederek, "1. Dünya Savaşıyla başlayıp Kurtuluş Savaşıyla devam eden büyük işgal hareketine karşı Türk halkı bütün varlığıyla mücadele etti ve Türkiye Cumhuriyetini bugünkü temelleri üzerinde kurmayı başardı. İşte bu savaşta kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz." dedi.

Sergide yer alan gerçekçi canlandırmalara dikkati çeken Ersoy, "Özellikle Hilal-i Ahmer Cemiyetinin bugünkü adıyla Kızılay'ın seminerlerinde ilk mezun ettiği Safiye Hüseyin Elbi hemşirenin, çocuk kahramanlarımızın veya İstiklal madalyası sahibi Fatma Seher (Kara Fatma) figürünün kişisel eşyalarını görme şansımız oluyor. Bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kurtuluş mücadelesi ve kadının rolünü anlatan anlamlı bir sergi olduğunu belirterek, "Türk kadını tarih boyunca evini toparlarken diğer tarafta yurdu tehlikeye girdiğinde babasından, eşinden, evladından ve zamanı geldiğinde kendi canından fedakarlık eden Türk kadınından bahsediyoruz. Dolayısıyla Milli Mücadelede Türk kadının oynadığı rol bu sergiye sığmayacak kadar büyüktür. Tüm kadın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu ise her bir eserinde 30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliğini bu sergide ziyaretçilerle buluşturduklarını söyleyerek, "Milli Mücadele döneminde işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinglere yoğun bir şekilde iştirak eden Türk kadını, bu ölüm kalım mücadelesinde, hem cephelerde yer almış, hem de cephe gerisinde kurduğu yardım cemiyetleri vasıtasıyla yaralı ve hastaların bakımı, askerlerimize giyecek ve yiyecek temini, kağnılarla cepheye silah-erzak taşıma ve cephane imali işlerinde, sırası geldiğinde çocukları ile beraber çalışarak hizmet etmiştir. Milli Mücadelenin en önemli aktörlerinden olan Türk kadının çektiği zorlukları, yüklendiği sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları işleyen sergi; içinde barındırdığı eserler aracılığı ile taşıdığı anlam ve kültürel ağırlığı açısından tarihe ışık tutmaktadır." şeklinde konuştu.

Sergi kapsamında, Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) tarafından kurulan hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat Nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshalarının yanı sıra Milli Mücadele dönemine ışık tutan canlandırmalar, manken ve dioramalar ile objeler yer alıyor.

İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen sergi, 20 Eylül'e kadar pazartesi günleri hariç 11.00 ile19.00 saatleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü??????? Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever de katıldı.

1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı

Kurtuluş Savaşı, İstanbul, Sinema, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi' açıldı - Son Dakika


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