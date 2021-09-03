"1.DÜNYA SAVAŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KADIN KAHRAMANLAR SERGİSİ" SİNEMA MÜZESİ'NDE AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

"1.DÜNYA SAVAŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KADIN KAHRAMANLAR SERGİSİ" SİNEMA MÜZESİ'NDE AÇILDI

03.09.2021 21:48

"1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

"1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun koleksiyonerliğiyle başlayan ve 2014 yılında Müze çatısı altında toplanarak ziyaretçilerle ve daha geniş kitlelerle buluşan Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan "1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" Beyoğlu Atlas Pasajı'nın girişinde bulunan İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Hisart Canlı Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu katıldı. Sergide Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan Hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshalarının yanı sıra Milli Mücadele dönemine ışık tutan canlandırmalar, manken ve dioramalar ve objeler yer alıyor. Sergi 20 Eylül tarihine kadar Pazartesi günleri hariç 11: 00-19: 00 saatleri arasında tarih ve sanatseverlerle buluşacak.

"KADINLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ HERKES BU SAVAŞTA YER ALDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında, bir rota belirledik. Bu rota dahilindeki binaları hızlı bir şekilde restore edip Beyoğlu ve İstanbul'un kültür hayatına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu binalardan biri de şu anda içinde bulunduğumuz Atlas Sinema Müzesi. Sonbahar itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nin de hizmete girmesiyle Beyoğlu Kültür Yolu projesinin ana hattı tamamlanmış olacak. Serginin içeriği açısından çok önemi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz Kurtuluş Savaşı'nda biz bütün varlığımızla çarpışırken sadece burada erkeklerimiz ön plana çıkmadı. Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. Bu sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz" dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KENDİ CANINDAN FEDAKARLIK EDEN TÜRK KADINI'NDAN BAHSEDİYORUZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Çok anlamlı bir sergi çünkü hem kurtuluş mücadelemizi anlatıyor hem de kadının Kurtuluş Savaşı'nda Milli Mücadele'deki rolünü anlatıyor. Tarih boyunca bir taraftan evini otağını toparlarken, diğer taraftan yurdu tehlikeye girdiğinde babasından, eşinden, evladından zamanı geldiğinde kendi canından fedakarlık eden Türk Kadınından bahsediyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
SPOR Bakan Kasapoğlu 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik başkenti İstanbul olacak SPOR Bakan Kasapoğlu 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik başkenti İstanbul olacak '2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı İstanbul'a verildi '2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı İstanbul'a verildi Bakan Ersoy, Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Ersoy, Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Kurtuluş Savaşı, İstanbul, Sinema, Türk, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '1.DÜNYA SAVAŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KADIN KAHRAMANLAR SERGİSİ' SİNEMA MÜZESİ'NDE AÇILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: "1.DÜNYA SAVAŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KADIN KAHRAMANLAR SERGİSİ" SİNEMA MÜZESİ'NDE AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement