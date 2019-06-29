Son Dakika Haberleri: 1. Eflani Göl Satranç Turnuvası sona erdi
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1. Eflani Göl Satranç Turnuvası sona erdi

1 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu ve Eflani Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Eflani Göl Satranç Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Eflani Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Eflani Göl Satranç Turnuvası tamamlandı.
Eflani ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ortakçı göleti kenarında düzenlenen turnuvada ilk tur öncesi, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul sembolik hamle yaptı.
Sekiz ilden 100 sporcunun katıldığı turnuva, 4 kategoride gerçekleştirildi.
Organizasyonda, açık kategoride Osman Ünal, 12 yaş kategorisinde Ahmed Etka Taşçı, 10 yaş kategorisinde Yağız Eymen Açıkgöz ve 8 yaş kategorisinde Ayberk Cavit Akdere birinci oldu.
Dereceye girenlere ödül ile madalyaları, İbrahim Ertuğrul ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın ilkini gerçekleştirdiklerini, katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyledi.
1. Eflani Göl Satranç Turnuvası sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Türkiye, Eflani, Spor
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