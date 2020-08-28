"1 Ekim'den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynayacağız" - Son Dakika

"1 Ekim'den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynayacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, 1 Ekim tarihinden itibaren maçların yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynatacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, 1 Ekim tarihinden itibaren maçların yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynatacaklarını söyledi. Başkan Özdemir, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili olarak ise "Hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkmak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedeflediklerini aktararak, "Milli takımımıza destek sürüyor. Desteğin fazla olmasının nedeni Türk Milli Takımı'mızın sağlamış olduğu başarıdır. Bu başarının devam etmesini istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na takımımız büyük başarılar elde ederek geldi. Sahasında hiç gol yemedi. Fransa gibi bir takımı 2-0 gibi net skorla yendik. Deplasmanda Paris'te yenilmedik. Sadece İzlanda mağlubiyetimiz oldu. Çok başarılı bir şekilde gruptan 1 maç kalmasına rağmen garantiledik ve çıktık. Zor bir gruptu. İtalya'da açılış maçını yapacağız. Arkasından Bakü'ye gideceğiz. 2 maç oynayacağız. Hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkmak olacak" şeklinde konuştu.

"TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG'İ OYNATMAK İSTEDİK AMA MÜMKÜN OLMADI"

Başkan Özdemir, pandemi sonrasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig normal sezon maçlarını da oynatmak istediklerini ancak o günün şartlarında bunun mümkün olmadığının altını çizerek, "Pandemi yalnız bizi değil tüm dünya futbolunu etkiledi. Bu kadar olmasına rağmen biz futbola dönüşü hızlı yapmak istiyoruz. Biz federasyon olarak önemli bir karar alarak Süper Lig'i ve 1. ligi oynatarak tamamladık. 2. ve 3. liglerde ancak play-off oynatabildik. Hedefimiz oynatmaktı ama gördük ki o günkü Türkiye şartlarında bunun oynanması mümkün değil. 2. ve 3. lig takımlarımızı Antalya'ya toparladık. Play-offları oynadık. Şampiyonlar belli oldu ve bu şekilde sezonu tamamladık. Pandemi dolayısıyla 9 maçımızı seyircisiz oynadık. Sezonu bu şekilde tamamladık" açıklamasını yaptı.

"SPONSORLUK TEKLİFLERİ GELDİKÇE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Birçok şirketten sponsorluk teklifleri aldıklarını söyleyen Başkan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Sponsorluk konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na birçok şirket sponsorluk için müracaat ettiler. Geçen hafta bir şirketle anlaşma yaptık. Bu hafta da dünyaca ünlü bir marka ile imzaladık. Birçok marka ile sponsorluklarımız devam etmekte. Bu sponsorluk müracaatları devam ettikçe yeni sponsorluk teklifleri geldikçe değerlendirip yolumuza devam edeceğiz."

"MAÇLARI 1 EKİM'DEN İTİBAREN YÜZDE 30 SEYİRCİ KAPASİTESİ İLE OYNATACAĞIZ"

Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren müsabakaların yüzde 30 kapasite ile seyirci alınacağını ifade ederek, "Hedefimiz lig maçları başlasın sonra milli takım oynayalım. Hepimizin bildiği gibi 3 Eylül'de ilk Macaristan maçımız var. Biz bu maçlardan evvel Süper Lig maçı oynansın istedik fakat kulüpler haklı olarak transfere ve tatile fırsat kalmıyor dedi. TFF Yönetimi olarak değerlendirip 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Bugün-yarın maç tarihlerini de tespit edeceğiz. Dün TFF 1. Lig'i çektik. 2 ve 3. ligin gruplarını belirledik. Yönetim kurulunda 1 Ekim'den itibaren yapılacak tüm maçların localar varsa locaları kullanma, tribünleri ise yüzde 30 kapasite ile TFF Sağlık Kurulu'nun talimatnameleri gereğince kullanma kararı aldık. Onlara uymayanlara çok önemli cezalar uygulayacağız. Nasıl futbolculara, yöneticilere cezalar uyguluyorsak taraftarlara da bunu uygulayıp bir disiplin sağlayarak, maçlarımızı yüzde 30 kapasiteli oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '1 Ekim'den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynayacağız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti         
17:04
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi         
16:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı         
15:37
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli         
13:11
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var         
12:35
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı         
12:14
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu         
11:32
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi         
11:32
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı         
11:15
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde         
00:10
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 19:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "1 Ekim'den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei