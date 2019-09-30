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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

25 dakika önce

Vali Osman Kaymak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Osman Kaymak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, her insan için değişik bir anlam ve önem ifade eden yaşlılığın, hayatın özel bir dönemi olduğunu belirtti.

Yaşlıların, bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem de kökleri olduğunu vurgulayan Kaymak, "Yaşlılarımız, geçmiş yılların bilgi birikimi ve tecrübesini bizlere aktaran, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak ve bunları gelecek nesillere aktararak kuşaklar arasında bir köprü görevi üstlenen bizim en kıymetli hazinemizdir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, mesajında şunları kaydetti:

"Bizim geleneklerimizde ve inancımızda yaşlılara hürmet, saygı, sevgi ve hizmet vardır. Aile bağlarımızın ve milli manevi değerlerimizin bir gereği olarak yaşlılarımız her zaman evimizin başköşesinde yer bulan, sözleri ve fikirleri dikkatle ve özenle dinlenen bireyler olmuştur. Yaşlılık dönemi şefkat gerektirmektedir. Bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Bizleri bugünlere getiren yaşlılarımızı her zaman hatırlamayı, bugünlerimizi onlara borçlu olduğumuzu ve yarının yaşlı adayları olduğumuzu unutmamalıyız. Kıymetli büyüklerimizin yaşama sevinçlerini kaybetmeden, sağlıklı ve huzur içinde yaşamalarına katkı sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu duygularla tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımla ellerinden öpüyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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